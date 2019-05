Gaza, Haniyeh (Hamas): calma può tornare se Israele cessa fuoco

Il capo dell'ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh, ritiene possibile il ritorno alla calma con Israele lungo il confine con la striscia di Gaza. Perché la calma sia ripristinata, ha affermato Haniyeh, occorre che Israele si impegni ad osservare in maniera scrupolosa il cessate il fuoco. Inoltre occorre che le intese per il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione nella Striscia comincino ad essere realizzate in pieno.