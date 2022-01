Gaza, Hamas: "Catturata una spia del Mossad"

-afp

Il ministero dell'Interno di Hamas ha reso noto di aver arrestato a Gaza un palestinese coinvolto nell'uccisione dell'ingegnere del gruppo islamista Fadi al-Batsh, avvenuta nell'aprile 2018 a Kuala Lumpur, in Malesia. L'uomo avrebbe confessato il proprio coinvolgimento nel delitto e affermato di aver agito "per conto del Mossad israeliano". La sua identità non è stata rivelata. Da Israele non è arrivato alcun commento alla vicenda.