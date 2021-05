Gaza, Abu Mazen all'inviato Usa: "Fermare l'aggressione d'Israele"

Afp

Abu Mazen ha ricevuto a Ramallah, in Cisgiordania, l'inviato del dipartimento di Stato americano, Hadi Amr. Nell'incontro il presidente palestinese ha chiesto all'amministrazione Biden "di intervenire per mettere fine alle aggressioni d'Israele contro il popolo palestinese e di avviare sforzi per raggiungere una soluzione politica basata sulla legittimità internazionale". Amr ha convenuto che occorre fermare l'escalation e riportare la calma.