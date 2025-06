Gay Pride, Orban attacca: "Ripugnante e vergognoso, l'Ue l'ha orchestrato"

"Ripugnante e vergognoso". Con queste parole il premier ungherese Viktor Orban ha definito il Gay Pride che si è svolto a Budapest nonostante il divieto che lui aveva imposto. Orban ha anche accusato l'Unione europea di aver incaricato i politici dell'opposizione di organizzare l'evento, che si è trasformato in una protesta antigovernativa. "Siamo ancora più convinti che queste persone non debbano essere lasciate avvicinare al timone del governo. Non lo permetteremo". Orban ha poi criticato gli "spettacoli di drag queen sul palco al Pride, gli uomini con i tacchi alti e le brochure sulla terapia ormonale".