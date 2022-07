Gas, Zelensly: Russia cercherà di interrompere forniture all'Europa

"Non c'è dubbio che la Russia cercherà non solo di limitare il più possibile, ma anche di interrompere completamente la fornitura di gas all'Europa nel momento più urgente".

Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, sottolineando che "la Russia non ha mai rispettato le regole nel settore energetico e non giocherà ora a meno che non veda la forza".