Gas, in Italia agli stoccaggi va più gas che ai consumi

Il gas destinato agli stoccaggi supera sabato quello della domanda.

Sono 107,2 i milioni di metri cubi stoccati in giornata, contro i 106,8 richiesti per i consumi. Sul risultato influisce il calo della domanda del sabato, dovuto alla bassa richiesta industriale, ma pesa anche il lavoro di Snam, spinto dal recente decreto del ministero della Transizione ecologica, che ha assegnato alla società un ruolo di ultima istanza nel riempimento. Questo ha consentito, in una sola settimana, di portare la quota di stoccaggio dal 55 al 60%.