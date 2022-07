Gas, il Portogallo boccia la proposta Ue sul taglio del 15% dei consumi

Il Portogallo è "completamente contrario" alla proposta di Bruxelles di ridurre del 15% il consumo di gas, perché questa soglia è "sproporzionata" e "insostenibile".

A comunicarlo è stato il segretario di Stato per l'Ambiente e l'Energia, Joao Galamba, secondo cui il piano Ue "non tiene conto delle differenze tra i Paesi" e "ignora che il Portogallo non ha interconnessioni con il resto d'Europa".