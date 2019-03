la storia 29 marzo 2019 15:40 Galles, nonna dà alla luce sua nipote dopo essere stata madre surrogata per la figlia nata senza utero La 55enne Emma Miles ha deciso di accettare i rischi di una gravidanza tradiva per regalare la maternità alla sua Tracy

Emma Miles, una nonna gallese di 55 anni, ha offerto di essere madre surrogata per sua figlia Tracey Smith, 31 anni, nata senza utero. La signora Miles ha dato alla luce Evie Siân Emma Smith il 16 gennaio scorso attraverso un parto cesareo. La 55enne ha dovuto perdere molti chili e assumere ormoni per poter avere una gravidanza sicura, ma questo non è stato un problema per lei: "Nonostante la mia età, non sono mai stata troppo preoccupata delle complicazioni che sarebbero potute sopraggiungere. Tutta la mia attenzione si è concentrata sul fare questa cosa speciale per mia figlia".

"Non sento un attaccamento diverso a mia nipote rispetto a qualsiasi altra nonna del mondo. Tracey è la mia piccola e ho fatto tutto il possibile per lei", racconta la signora Miles. "Ora sono felice di tornare al lavoro e alla normalità. Ma mi sono offerta di rifare tutto se mai mia figlia desiderasse un fratellino o una sorella per Evie".



I coniugi Smith si sono sposati a febbraio, due settimane dopo la nascita della loro primogenita. Quest'anno la signora Smith celebrerà la sua prima festa della mamma: "Ogni momento di angoscia è valso la pena solo per avere tra le braccia la nostra piccolina", racconta. "Sono immensamente grata a mia madre per il suo meraviglioso dono per noi".



La signora Smith, di Lampeter in Galles, ma ora residente a Coventry, ha scoperto che non aveva l'utero all'età di 15 anni. Gli esami fatti successivamente dai medici hanno dimostrato invce la presenza delle ovaie. Questo significa che la donna non può portare in grembo un figlio ma può ricorrere alla fecondazione in vitro. "Quando sono venuta a conoscenza della mia condizione", racconta la 31enne, "mi è crollato il mondo addosso perchè già a quell'età sapevo che sarei voluta diventare mamma. Avevo il cuore a pezzi".