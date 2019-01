Gabon, un portavoce del governo: sventato il colpo di Stato

Un portavoce del governo del Gabon, Guy-Bertrand Mapangou, ha fatto sapere che il tentativo di colpo di Stato messo in atto nel Paese dai militari è stato sventato. La situazione, ha detto Mapangou alla Bbc, è "sotto controllo" e quattro dei capi golpisti sono stati arrestati, mentre un quinto è in fuga. Poche ore prima l'esercito aveva dato notizia della formazione di un "consiglio nazionale di restaurazione" per il "ripristino della democrazia".