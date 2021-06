G7, von der Leyen: "La priorità è la ripresa per tutti"

Ansa

"La prima sessione del G7 riflette la nostra priorità comune: assicurare una ripresa per tutti. Garantiremo che quanti sono stati più colpiti dall'emergenza non siano lasciati indietro". Così la presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen. "L'Ue aumenterà il sostegno alla Globlal partnership per l'istruzione a 700 milioni di euro nel 2021-2027 per aiutare la trasformazione dei sistemi dell'istruzione per le ragazze e le donne", aggiunge.