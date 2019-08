G7, proteste contro il vertice: 68 fermati e 38 in custodia polizia

Le forze dell'ordine francesi hanno fermato 38 persone e identificato altre 68 per i disordini durante la manifestazione di sabato contro il G7 di Biarritz nella vicina Bayonne. Lo riferisce la prefettura regionale. In particolare, i dimostranti sono stati fermati per possesso di armi e lancio di oggetti. Le forze dell'ordine hanno risposto con lacrimogeni e idranti. Al corteo, per lo più pacifico, hanno partecipato circa 400 persone.