G7, il ministro Franco: bene la proposta di tassare le Big Tech

Ansa

La proposta del G7 finanze sulla tassazione delle imprese si basa su "due pilastri": un'aliquota minima di "almeno il 15%" per tutte le multinazionali e l'intenzione di tassare il 20% della quota eccedente il 10% dei profitti nei Paesi in cui vengono realizzati. Lo ha spiegato il ministro dell'Economia, Daniele Franco, precisando che la proposta sarà discussa "in sede G20" a Venezia, con la prospettiva di essere allargata.