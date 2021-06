G7, ambasciatore Gb: "Il rapporto Regno Unito-Italia è più importante che mai"

Afp

La partnership tra Regno Unito e Italia "quest'anno è più importante che mai". Lo ha detto l'ambasciatore britannico in Italia, Jill Morris, in un videomessaggio rilasciato in occasione del vertice G7 in Cornovaglia. La cooperazione tra le nazioni del G7 è "il cuore della soluzione alle sfide globali. Così terremo fede ai nostri valori e alla nostra visione condivisa di un futuro migliore", ha aggiunto.