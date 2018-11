G20, Trump cancella l'incontro con Putin per la crisi con l'Ucraina

Il presidente Usa Donald Trump ha cambiato idea, in pochi minuti: dopo aver annunciato, salendo sull'Air Force One che lo sta portando al G20 in Argentina, che è un "ottimo momento" per incontrare il collega russo Vladimir Putin, ha twittato dall'aereo che ha deciso di cancellare l'incontro. "Dato che le navi e i marinai non sono ancora stati restituiti all'Ucraina dalla Russia, ho deciso che la cosa migliore è cancellare l'incontro", ha scritto.