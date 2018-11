G20, Macron: "Scontro Usa-Cina può essere distruttivo per tutti"

Alla vigilia dell'apertura del G20 di Buenos Aires, il presidente francese Emmanuel Macron lancia l'allarme su un possibile scontro Usa-Cina. "Il rischio è che ci sia un testa a testa tra la Cina e gli Stati uniti e una guerra commerciale distruttiva per tutti - ha detto in un'intervista al quotidiano argentino "La Nacion" -. Il rischio finale è che forum multilaterali come il G20 restino di fatto bloccati da questo scontro".