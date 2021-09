Funivia Mottarone, famiglia materna: il piccolo Eitan curato a Tel Aviv

Eitan, il bimbo di 6 anni rimasto orfano nella tragedia della funivia del Mottarone, è curato dai migliori medici in un ospedale alla periferia di Tel Aviv. Lo ha riferito la famiglia materna del bimbo che è stato portato in Israele dal nonno contro il volere della zia paterna, sua custode legale, che vive a Pavia. "L'amato Eitan - ha spiegato la famiglia materna - è tornato dopo aver perso i suoi genitori, come avrebbero voluto loro".