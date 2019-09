Funerali Chirac, Le Pen: "Non andremo, famiglia non ci vuole"

Marine Le Pen ha fatto sapere che non sarà presente ai funerali solenni dell'ex presidente francese Jacques Chirac, morto giovedì. La presidente del Rassemblement National ha spiegato che "la famiglia Chirac non auspica che siano rispettati gli usi repubblicani (in Francia per legge i deputati hanno diritto a partecipare alle esequie di un ex presidente, ndr) e ha espresso il suo disaccordo con la nostra presenza, dunque noi non andremo".