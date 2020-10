Fukushima, governo giapponese pronto a rilasciare acqua radioattiva in mare

ansa

Il governo giapponese è pronto a riversare in mare l'acqua contaminata utilizzata per raffreddare gli impianti danneggiati nella catastrofe nucleare di Fukushima. La decisione potrebbe esser presa entro fine mese, malgrado continui l'aspro dibattito sulle controversie di tale scelta per l'ambiente. Già all'inizio dell'anno una sottocommissione governativa aveva giudicato il rilascio nell'oceano o l'evaporazione nell'atmosfera opzioni realistiche.