Fukushima, nuova visita commissione Aiea a fine ottobre

A Fukushima, in Giappone, l'Aiea invierà una task force alla fine di questo mese per una nuova revisione sulla sicurezza del rilascio in mare delle acque trattate nella centrale nucleare.

Lo ha annunciato venerdì il governo di Tokyo, specificando che la visita è prevista dal 24 al 27 ottobre e sarà la prima verifica da parte dell'ente di controllo nucleare da quando il rilascio dell'acqua è iniziato a fine agosto. L'ispezione avviene mentre la Cina rimane ancora fortemente contraria al riversamento dell'acqua, citando preoccupazioni per la salute, senza peraltro fornire prove scientifiche.