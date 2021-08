"Frodi elettorali con il voto elettronico": inchiesta contro Bolsonaro dopo le minacce di sospendere le elezioni

-afp

Un giudice della Corte suprema del Brasile ha ordinato l'apertura di un'inchiesta contro il presidente Jair Bolsonaro per gli attacchi contro il sistema elettorale. Bolsonaro ha infatti affermato che il voto elettronico porta a frodi e il prossimo anno non si potranno svolgere le elezioni presidenziali se tale sistema non sarà modificato. L'accusa contro il presidente brasiliano è di "abuso di potere politico ed economico".