India, frane dopo le piogge torrenziali: è strage | Telefonate da sotto le macerie per chiedere aiuto

"Stiamo cercando in tutti i modi di salvare la nostra gente", ha dichiarato il ministro della Sanità del Kerala, Veena George. In un post pubblicato su X, il primo ministro indiano Narendra Modi si è detto "addolorato per le frane in alcune zone di Wayana", un distretto collinare che fa parte della catena montuosa dei Ghati occidentali. "I miei pensieri sono rivolti a tutti coloro che hanno perso i loro cari e prego per i feriti", ha scritto Modi, annunciando un risarcimento di 2.388 dollari per le famiglie delle vittime. Il dipartimento meteorologico indiano ha messo in allerta il Kerala, sferzato da piogge incessanti. Le autorità hanno ordinato la chiusura delle scuole, si prevedono altre piogge nel corso della giornata.