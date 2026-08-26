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Casi di malaria all'aeroporto di Francoforte, sei dipendenti contagiati: uno è morto

L'ipotesi è che l'infezione sia stata trasmessa da zanzare arrivate nello scalo a bordo di un aereo 

26 Ago 2026 - 11:34
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Sei dipendenti dell'aeroporto di Francoforte, in Germania, hanno contratto la malaria e uno di loro è deceduto. A confermare i casi sono stati il gestore dello scalo Fraport e il Robert Koch Institut. A metà luglio erano stati segnalati quattro contagi, ma il numero complessivo è poi salito a sei. Gli altri cinque lavoratori colpiti dalla malattia sono sottoposti a cure mediche specifiche. Secondo le prime indiscrezioni, i contagi sarebbero legati alla cosiddetta "Airport-Malaria", una modalità di trasmissione rara al di fuori delle aree in cui è presente la malattia. Una o più zanzare infette potrebbero essere arrivate nello scalo aeroportuale a metà estate, trasportate nella stiva di un aereo o nei bagagli provenienti da una zona a rischio, per poi pungere e infettare i lavoratori dello scalo.

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Trappole per zanzare nello scalo

 All'interno dell'aeroporto sono state piazzate trappole e alcuni esemplari di zanzare sono già stati uccisi. Gli animali saranno sottoposti ad analisi per verificare l'eventuale presenza del parassita responsabile della malaria. Fraport ha inoltre informato i dipendenti, invitandoli a rivolgersi a un medico in presenza di sintomi compatibili e a segnalare la propria attività lavorativa nello scalo.

"Nessun contagio da persona a persona"

 Il Robert Koch Institut ha segnalato altri casi tra luglio e agosto nell'area metropolitana del Reno-Meno la cui origine sarebbe probabilmente collegata al lavoro nell'aeroporto di Francoforte. Le autorità sanitarie hanno comunque precisato che la trasmissione da persona a persona non ha alcun ruolo: il contagio avviene attraverso la puntura di una zanzara.

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