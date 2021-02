Francia, via libera a utilizzo anticorpo monoclonale contro il Covid

Afp

La Francia ha concesso l'autorizzazione temporanea all'utilizzazione del trattamento a base di anticorpi monoclonali del laboratorio americano Eli Lilly per le forme sintomatiche leggere o moderate di Covid-19 negli adulti non ricoverati in ospedale, a forte rischio di forme gravi. Lo ha reso noto l'Agenzia del farmaco. Si tratta del primo anticorpo monoclonale disponibile in Francia, ha precisato la Direzione della Sanità.