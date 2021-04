Francia, una bimba di 8 anni è stata rapita: le utorità diramano l'allerta

sito ufficiale

Allerta in Francia per il rapimento di una bimba di otto anni, prelevata da tre uomini mentre era dalla nonna a Les Poulières (Vosgi). Il dispositivo di allerta per i rapimenti, con la diramazione di tutti i dati riguardanti la bimba, è stato attivato per "Mia Montemaggi, occhi castani, capelli castani lunghi con frangia", rapita da tre uomini "di tipo europeo, due di età compresa tra 25 e 35 anni e un terzo di età compresa tra 45 e 50 ".