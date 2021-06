Francia, ultraleggero si schianta poco dopo decollo: 3 morti

Facebook

Tre persone sono morte dopo che un ultraleggero da turismo si è schiantato vicino Lille, nel nord della Francia, in seguito a quello che dai primi rilievi si pensa sia stato un guasto al motore. Il Robin HR 100, abilitato per quattro posti, era appena decollato quando si è schiantato e ha preso fuoco nei pressi di Wambrechies, vicino alla città di Lille. Le tre persone a bordo, di 29, 53 e 61 anni, erano dirette in Belgio.