Terremoto politico in Francia, cosa sta succedendo e perché ci interessa

Un avvicinamento sfociato in un sodalizio per volontà di Ciotti, che però è percepito come un sacrilegio. Primo: perché nell'ideologia, ancora molto sentita nei circoli francesi, i gollisti combatterono materialmente i collaborazionisti e i nazisti. Il Rassemblement National, anche se ha cambiato nome, è l'erede del partito fondato dagli ex collaborazionisti di Petain (nemici acerrimi di De Gaulle). Secondo: perché Les Républicains hanno sempre fatto parte del cosiddetto "cordone sanitario" che si opponeva a Le Pen assieme a Renaissance di Macron, pur non essendone alleato. Fino al voltafaccia di Ciotti, che ha ovviamente scatenato l'indignazione di macronisti e sinistra. E che quindi potrebbe portare all'effetto contrario, donando a Macron l'opportunità di trovare modo e manovre per non perdere seggi in vista delle elezioni di luglio. Senza dimenticare che il presidente potrà continuare a rimanere tale anche in caso di sconfitta alle imminenti legislative, visto che ha già dichiarato che non si dimetterà in ogni caso e che, dal giugno 2022, governa pur non avendo alcuna maggioranza assoluta in Parlamento.