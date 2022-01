Francia, spari a Nizza durante un'operazione della polizia: almeno un morto, fermato un agente

ansa

Una persona è morta in seguito a una sparatoria avvenuta a Nizza nel quadro di un'operazione giudiziaria della polizia francese in cui dovevano essere effettuati i fermi di due sospettati per un omicidio commesso il 24 dicembre. "L'operazione è andata male. Un poliziotto ha aperto il fuoco. Un ferito è stato dichiarato morto alle 12.30 e l'agente è stato messo in custodia", ha reso noto il procuratore di Nizza, Xavier Bonhomme.