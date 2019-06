Francia, sparatoria davanti a una moschea di Brest: due feriti

In Francia un individuo è ricercato dalla polizia per aver aperto il fuoco a più riprese davanti a una moschea di Brest, nel nord del Paese. Due persone sono rimaste ferite ma non sarebbero in pericolo di vita. Lo ha reso noto il ministro dell'Interno, Christophe Castaner, precisando in un tweet che la polizia è "mobilitata" per individuare l'aggressore che si è dato alla fuga.