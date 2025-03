Francia, sparatoria in autostrada: ucciso ex boss di Grenoble

In Francia una persona è morta in uno scontro a fuoco tra due veicoli sull'autostrada A41 nel dipartimento dell'Isère. La vittima, secondo quanto ha appreso l'emittente Bfmtv, è Jean-Pierre Maldera, volto noto della criminalità organizzata italo-francese a Grenoble. Secondo il quotidiano Dauphiné Libéré, Maldera era alla guida di un'auto quando è stato preso di mira dagli aggressori che lo hanno inseguito al volante di un'altra vettura, risultata poi rubata e ritrovata bruciata poco dopo a pochi chilometri dalla cittadina di Saint-Martin-d'Hères, al confine con Grenoble. Maldera aveva 71 anni e negli anni '80 fu coinvolto in vari casi per associazione a delinquere, riciclaggio di denaro, estorsione e sfruttamento della prostituzione.