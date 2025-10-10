Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
In attesa del nuovo governo

Francia, i socialisti: "Da Macron nessuna risposta, pronti alla sfiducia"

10 Ott 2025 - 18:54

In Francia Emmanuel Macron non ha "fornito alcuna risposta chiara, né sul potere d'acquisto né sulle pensioni, né su nessun tema" in merito alla formazione del nuovo governo. Lo ha dichiarato il segretario del Partito socialista francese, Olivier Faure, uscendo dalle consultazioni col presidente all'Eliseo. "Al ritmo in cui vanno le cose e nelle condizioni in cui siamo oggi, non c'è alcuna garanzia di non sfiducia da parte del nostro partito", ha avvertito, aggiungendo: "Se tutti i temi non sono sul tavolo, a cominciare dalla sospensione della riforma delle pensioni, sfiduceremo immediatamente". 

francia
macron