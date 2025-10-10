Francia, i socialisti: "Da Macron nessuna risposta, pronti alla sfiducia"

In Francia Emmanuel Macron non ha "fornito alcuna risposta chiara, né sul potere d'acquisto né sulle pensioni, né su nessun tema" in merito alla formazione del nuovo governo. Lo ha dichiarato il segretario del Partito socialista francese, Olivier Faure, uscendo dalle consultazioni col presidente all'Eliseo. "Al ritmo in cui vanno le cose e nelle condizioni in cui siamo oggi, non c'è alcuna garanzia di non sfiducia da parte del nostro partito", ha avvertito, aggiungendo: "Se tutti i temi non sono sul tavolo, a cominciare dalla sospensione della riforma delle pensioni, sfiduceremo immediatamente".