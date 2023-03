Francia, sindacalisti: "Le proteste continuano, nel mirino la visita di re Carlo III"

"Continueremo la mobilitazione e anche la visita di re Carlo III sarà nel nostro mirino". Lo hanno annunciato due sindacalisti, Mathieu Obry della Cgt e Yvan Fort di Force Ouvriere, all'indomani di una giornata di manifestazioni degenerate in scontri in tutto il Paese , con un bilancio aggiornato di 457 persone fermate e 441 agenti feriti tra poliziotti e gendarmi.

Secondo i dati del ministero dell'Interno, più di un milione di persone sono scese in piazza giovedì in tutta la Francia, di cui 119mila solo a Parigi. Le manifestazioni sono state scatenate dalla legge che ha innalzato di due anni l'età pensionabile, ossia fino a 64 anni. I sindacati hanno organizzato ulteriori proteste per martedì, giorno della visita di Stato del re Carlo III nel Paese.

Le proteste di giovedì Nei quartieri di Parigi, ma anche a Lione, a Rennes e in molte altre città, compresa Bordeaux dove è stato dato alle fiamme dai manifestanti il grande portone di legno del Comune, la guerriglia tra i black bloc e la polizia è andata avanti dal primo pomeriggio fino alle 2 di notte. Le scene di violenza da parte della polizia e dei manifestanti fanno il giro del web e la situazione sembra sempre più fuori controllo. Sono stati appiccati nella sola serata di ieri oltre 200 incendi nella capitale, non soltanto cassonetti stracarichi di immondizia, ma anche panchine, motorini, pensiline, materiale da cantiere. Per l'assessore e vicesindaco Emmanuel Grégoire, la situazione della capitale "è molto preoccupante, non si può andare avanti così ancora molti giorni". L'esponente del Comune della capitale parla di "situazione quasi insurrezionale" e suggerisce di "non promulgare la legge e riavviare negoziati con i sindacati".