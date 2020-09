Francia, si schianta aereo turismo: morti il papà con due figlie

Un battesimo dell'aria tramutatosi in una tragedia: un padre con le sue due figlie gemelle di 9 anni e il pilota, sono morti nello schianto di un aereo turistico, nella città di Gujan-Mestras (Gironda), nella valle di Bordeaux, in Francia. La famiglia si era imbarcata per un primo volo, effettuato privatamente, ma poco dopo il decollo si è schiantato in una pineta prima di prendere fuoco. La procura di Bordeaux ha aperto un'inchiesta.