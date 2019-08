Francia, scivola dopo scalata sugli Ecrins: muore alpinista italiana

Un'alpinista italiana di 41 anni è morta sulle Alpi francesi, sul Massiccio degli Ecrins, dopo essere scivolata e caduta per un centinaio di metri. La donna stava iniziando la discesa da una vetta di 3.300 metri dopo averla scalata con altri due escursionisti italiani. I compagni sono stati portati via in stato di shock.