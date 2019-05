Tolosa, cinque persone in ostaggio di uomo armato in una tabaccheria

Diverse persone sono state prese in ostaggio in una tabaccheria di Blagnac, nei pressi di Tolosa, in Francia. Lo ha riferito la procura locale. Secondo l'emittente France 3, cinque clienti sarebbero trattenuti all'interno del negozio da un uomo armato. L'assalitore ha chiesto l'intervento di un negoziatore e minaccerebbe di uccidere un ostaggio, se il perimetro di sicurezza non sarà rimosso. Sul posto le unità di elite della polizia.