Francia, premier Borne valuta una tassa sugli extraprofitti

La premier francese, Elisabeth Borne, non esclude l'introduzione di una tassa sugli extraprofitti.

Lo ha dichiarato in un'intervista al quotidiano "Le Parisien". "Non chiudo la porta a una tassa sugli extraprofitti", ha spiegato, aggiungendo di considerare più efficace l'ipotesi che le imprese abbassino i prezzi ai consumatori e così aumentino il loro potere d'acquisto. "Tutti devono essere responsabili, nessuno capirebbe profitti eccezionali mentre il popolo francese è preoccupato per il suo potere d'acquisto", ha sottolineato.