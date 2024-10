Francia, il premier Barnier: patrimoniale per i più ricchi

In Francia il premier Michel Barnier ha annunciato la necessità di una patrimoniale per i cittadini più ricchi. Nel suo discorso programmatico all'Assemblea nazionale, ha spiegato che bisogna tagliare le spese e aumentare le tasse per ripianare il debito della Francia, definito dal primo ministro "colossale". Il premier ha quindi parlato in particolare di un "contributo eccezionale" dei "francesi più ricchi" e di una "partecipazione al risanamento collettivo da parte delle grandi aziende, che realizzano profitti importanti".