Francia, premier: aumento tasse carburante sospeso per 6 mesi

Il governo francese sospende l'aumento delle tasse sul carburante per sei mesi: lo ha annunciato il primo ministro di Parigi, Edouard Philippe, precisando che che le tariffe di gas ed elettricità non aumenteranno durante l'inverno. Il primo ministro francese ha spiegato che nessuna tassa merita di mettere in pericolo l'unità della Nazione. Ma non saranno più accettate violenze: "Gli autori di questi atti sono ricercati e saranno puniti".