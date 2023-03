Francia, scontri fra black bloc e polizia al bacino idrico a Sainte-Soline: cinque feriti, uno grave

Fotogallery - Ucraina, dal museo al fronte: Mosca pensa a una nuova vita per i tank sovietici

In Francia sono avvenuti violenti scontri tra black bloc e polizia al bacino idrico in costruzione a Sainte-Soline, nel dipartimento occidentale della Deux-Sevres.

Migliaia di persone hanno sfilato in una manifestazione non autorizzata contro il progetto del bacino idrico, portato avanti da una cooperativa di agricoltori e sostenuto dallo Stato. Un gruppo di black bloc ha iniziato a lanciare oggetti contro gli agenti, che hanno risposto con i gas lacrimogeni. Secondo Le Figaro, cinque manifestanti sono rimasti feriti, uno dei quali in modo grave all'occhio.