Francia, partito della Le Pen supera quello di Macron nei sondaggi

Per la prima volta il Rassemblement National, partito nazionalista di destra di Marine Le Pen, ha superato in un sondaggio il movimento En Marche del presidente Emmanuel Macron in vista delle elezioni europee di maggio. Secondo lo studio, il partito lepenista alleato di Salvini raccoglie il 20% delle intenzioni di voto, in aumento dello 0,5% rispetto a maggio, contro il 19,5% di En Marche, che negli ultimi cinque mesi perde 4,5 punti.