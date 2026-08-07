LO COMUNICA LA SALA STAMPA VATICANA

Francia, il Papa incontrerà alcune vittime di abusi durante il prossimo viaggio apostolico

Gli incontri tra il Pontefice e le vittime si svolgeranno in forma privata, ulteriori dettagli saranno eventualmente forniti successivamente 

07 Ago 2026 - 12:21
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© Ansa

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Durante il suo prossimo viaggio Apostolico in Francia, Papa Leone XIV incontrerà in forma privata alcune persone vittime di abusi nella Chiesa. Le stesse vittime saranno coinvolte nella preparazione di tale momento. Lo comunica la sala stampa vaticana specificando che ulteriori dettagli saranno eventualmente forniti successivamente.

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