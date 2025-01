Francia, nuove accuse contro l'Abbé Pierre

In Francia, sulla vita dell'Abbé Pierre arrivano altre nove testimonianze che squarciano il velo sui presunti episodi di violenze sessuali legate al religioso francese, per decenni molto popolare in Francia. A partire dal luglio 2024 su di lui sono arrivate accuse legate a minacce e stupri di cui sarebbe stato protagonista in vita, soprattutto nell'ambito della comunità Emmaus da lui stesso fondata. Un nuovo rapporto, diffuso da Le Parisien, svela elementi inediti che confermerebbero il profilo da "predatore sessuale" già emerso del religioso icona delle lotte sociali.