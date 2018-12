Francia, morto un manifestante durante il blocco stradale di Arles | Macron: "Incontrare i gilet gialli"

Gilet gialli, Emmanuel Macron allʼArco di Trionfo dopo le violenze Afp 1 di 15 Afp 2 di 15 Afp 3 di 15 Afp 4 di 15 Afp 5 di 15 Afp 6 di 15 Afp 7 di 15 Afp 8 di 15 Afp 9 di 15 Afp 10 di 15 Afp 11 di 15 Afp 12 di 15 Afp 13 di 15 Afp 14 di 15 Afp 15 di 15 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci Il presidente francese Emmanuel Macron si è recato all'Arco di Trionfo a Parigi, che sabato è stato lo scenario di momenti di violenza e degrado durante la manifestazione dei gilet gialli. Con lui c'erano il ministro dell'Interno Christophe Castaner e il segretario di Stato Laurent Nunez. leggi tutto

Portavoce dei gilet gialli: pronti a incontrare governo - Per la prima volta, un collettivo di gilet gialli che si presenta come "portavoce dei gilet gialli liberi", si rivolge al governo con un'apertura e si dice disponibile a un "primo appuntamento". I 10 portavoce, fra cui Jacline Moraud - al cui appello sui social molti attribuiscono l'origine della protesta - offrono al governo "un'uscita dalla crisi". Le richieste "immediate e senza condizioni" sono: "blocco dell'aumento delle tasse sui carburanti e annullamento della sovrattassa sulla revisione obbligatoria dei veicoli".



Macron: "Premier riceva i gilet gialli" - E di fatto si apre il dialogo fra il governo e i gilet gialli: il presidente Emmanuel Macron ha chiesto al suo primo ministro, Edouard Philippe, di ricevere i leader del movimento di protesta e i capi dei partiti politici. Nel vertice sulla sicurezza, convocato all'Eliseo dal presidente Emmanuel Macron dopo i gravi disordini di sabato, non ha avuto seguito l'idea di instaurare lo stato d'emergenza in Francia, come evocato dal portavoce del governo, Benjamin Griveaux. Macron ha fatto il punto sulla sicurezza chiedendo al ministro dell'Interno, Christophe Castaner, di riflettere sull'"eventuale necessità di adattare il dispositivo di ordine pubblico nei prossimi giorni", ha riferito l'Eliseo. L'obiettivo sarebbe di adattarlo per far fronte a "casseur diventati sempre più violenti, mobili e organizzati". Il presidente ha insistito sulla necessità che "nessuna delle azioni" violente "rimanga senza risposta giudiziaria".



Lunedì fissato il primo incontro - Il premier francese Edouard Philippe ha immediatamente recepito la richiesta di Macron e ha fissato per lunedì l'incontro coi leader politici e "il collettivo dei gilet gialli che ha espresso l'intenzione di avere un dialogo con il governo". Lo ha riferito Matignon alla France presse.



Macron fischiato al passaggio all'Arco di Trionfo - "Macron, dimettiti" ha gridato uno sparuto gruppo di gilet gialli all'Arco di Trionfo, mentre il presidente Emmanuel Macron, appena rientrato dall'Argentina, ha sostato in raccoglimento davanti alla tomba del milite ignoto dopo gli incidenti di sabato. I gilet gialli, che hanno successivamente intonato la Marsigliese, erano tenuti a distanza dalle forze di polizia. Sulle macerie della avenue Kleber, dove si è poi incamminato, il presidente è stato salutato invece da grida di sostegno, "Viva Macron!".