Francia, morto a 98 anni il padre della pillola abortiva

Il professor Étienne-Émile Baulieu, inventore della pillola abortiva, è morto all'età di 98 anni nella sua casa di Parigi. Lo ha annunciato la moglie, Simone Harari Baulieu. Medico e ricercatore, era noto in tutto il mondo per l'impatto scientifico e sociale del suo lavoro sul ruolo degli ormoni steroidei. "La sua ricerca è stata guidata dal suo impegno per il progresso reso possibile dalla scienza, dal suo impegno per la libertà delle donne e dal suo desiderio di permettere a tutti di vivere una vita migliore e più lunga", ha ricordato la moglie.