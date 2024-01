Francia, Attal nomina ministro il suo compagno Sejourné

Il governo, dimezzato nel numero a soli 14 ministri, è stato annunciato poco prima delle 20 all'Eliseo dal segretario generale, Alexis Kohler. Subito sono piovute le osservazioni e le critiche: quasi scomparse le donne, alle quali non è andato neppure uno dei ministeri più importanti. E per riuscire nell'impresa di restringere al massimo l'esecutivo, sono state fatte operazioni discutibili: alla ministra dello Sport e delle Olimpiadi Amelie Oude'a-Castera, già gravata da un'impresa importante come i Giochi, va anche l'Educazione nazionale, uno dei dicasteri tradizionalmente più problematici.

Otto ministri di destra

E la Salute, preoccupazione principale dei francesi insieme alla sicurezza, scompare come ministero e viene assorbito da quello del Lavoro, agli ordini di. Nel primo caso, fonti vicine alle nomine asseriscono che si tratta del segnale che l'Educazione nazionale rimarrà competenza, di fatto, del premier Attal, che se n'è occupato come ministro fino a due giorni fa. Nel secondo si ipotizza che un ampliamento del governo arrivera' nei prossimi giorni.

Il governo su 14 ministri ne ha ben otto di destra, compresa la sorpresa Dati, immediatamente esclusa dal partito dei Republicains con un comunicato del presidente Eric Ciotti. La decisione viene interpretata come la volontà di inserire una personalità di forte popolarita', anche se controversa. Negli ultimi anni, sindaca del VII arrondissement di Parigi, si è dedicata a un duello politico acerrimo contro la sindaca Anne Hidalgo, apertamente ostile al governo. Non si è fatta attendere neppure la reazione della Hidalgo, che ha fatto gli "auguri" ai protagonisti del mondo della cultura per "quello che li aspetterà nei prossimi mesi".



Congedo anche per Catherine Colonna, la ministra degli Esteri che ha lasciato il posto - anche in questo caso la notizia è stata tenuta segreta fino all'ultimo - a Stephane Sejournè, eurodeputato e capo del partito macroniano di Renaissance oltre che di Renew Europe, il gruppo politico liberale al Parlamento europeo. Sarà ministro di Attal, del quale è anche il partner nella vita, probabilmente una difficoltà in piu' per i due, che hanno vissuto sempre con grande discrezione il loro rapporto.