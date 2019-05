Francia, ministero Interno: 12.500 gilet gialli, dato più basso

Circa 12.500 gilet gialli sono scesi in piazza in tutta la Francia per un nuovo sabato di proteste: si tratta della partecipazione più bassa dall'inizio delle manifestazioni sei mesi fa. Le cifre sono state diffuse dal ministero dell'Interno. A Parigi i dimostranti sono stati 2.100. I numeri sono stati contestati dagli organizzatori, che hanno parlato di 35.100 persone in tutto il Paese.