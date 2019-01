Francia, manifestazione dei gilet gialli: diversi feriti a Parigi

Diverse persone sono rimaste ferite davanti al Museo D'Orsay a Parigi, dove si è fermato uno dei cortei dei gilet gialli, ancora una volta in piazza. Secondo i manifestanti, i feriti sono stati colpiti dalla polizia con i cosiddetti "flash ball", proiettili non letali, nel momento in cui si trovavano nei pressi di un barcone in fiamme sulla Senna. I feriti sono stati assistiti dal personale paramedico presente sul posto.