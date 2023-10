Francia, Macron promette: diritto all'aborto in Costituzione entro il 2024

Il presidente francese Emmanuel Macron ha promesso di inserire il diritto all'aborto nella Costituzione entro il 2024.

Come ha scritto lui stesso su X, il progetto di legge sarà presentato entro la fine dell'anno in modo che dall'anno prossimo la libertà delle donne di interrompere la gravidanza sia "irreversibile". L'aborto in Francia è stato depenalizzato da una legge del 1975, ma la Costituzione non prevede ancora nulla che garantisca il diritto all'interruzione di gravidanza.