Francia, l'Antitrust infligge a Google una multa record da 500 milioni di euro

L'autorità francese per la concorrenza ha inflitto una multa record di 500 milioni di euro a Google. Secondo l'Authority la società statunitense non avrebbe negoziato "in buona fede" con gli editori della stampa sull'applicazione dei cosiddetti diritti connessi. Inoltre Google, se non vorrà incappare in altre mega-sanzioni, dovrà "presentare un'offerta di remunerazione per l'attuale utilizzo dei contenuti protetti" di editori e agenzie di stampa.