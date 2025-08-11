Francia, incendio in fabbrica di cloro: residenti invitati a restare in casa

Un incendio è divampato nello stabilimento Hydrapro di Ledenon, nel dipartimento del Gard, nel sud della Francia. L'impianto, specializzato nella produzione di pastiglie clorurate per la manutenzione delle piscine, è stato immediatamente isolato dalle autorità, che hanno disposto misure di sicurezza per la popolazione. Secondo quanto comunicato dalla prefettura, i residenti entro un raggio di 825 metri dall'area industriale sono stati invitati a non uscire dalle abitazioni e a mantenere porte e finestre chiuse. La decisione è stata presa a seguito dell'osservazione di una fuga di fumo proveniente dal sito. Le condizioni meteorologiche, con venti diretti verso nord, potrebbero favorire la diffusione di odori di cloro in una decina di località a sud di Ledenon.