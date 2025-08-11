Francia, incendio in fabbrica di cloro: residenti invitati a restare in casa

© Dal Web
Un incendio è divampato nello stabilimento Hydrapro di Ledenon, nel dipartimento del Gard, nel sud della Francia. L'impianto, specializzato nella produzione di pastiglie clorurate per la manutenzione delle piscine, è stato immediatamente isolato dalle autorità, che hanno disposto misure di sicurezza per la popolazione. Secondo quanto comunicato dalla prefettura, i residenti entro un raggio di 825 metri dall'area industriale sono stati invitati a non uscire dalle abitazioni e a mantenere porte e finestre chiuse. La decisione è stata presa a seguito dell'osservazione di una fuga di fumo proveniente dal sito. Le condizioni meteorologiche, con venti diretti verso nord, potrebbero favorire la diffusione di odori di cloro in una decina di località a sud di Ledenon.
L'emittente francese BFM ricorda che a luglio 2023 lo stesso stabilimento era stato teatro di due distinti incendi. Hydrapro è classificato come impianto a soglia Seveso alta, in virtù della presenza e lavorazione di sostanze chimiche pericolose per l'ambiente. Tale status comporta il rispetto di rigidi protocolli di sicurezza e monitoraggio costante delle attività. Le autorità locali continuano a presidiare la zona, mentre sono in corso le operazioni per domare le fiamme e valutare eventuali rischi per la salute pubblica e l'ambiente.
