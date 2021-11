Francia, in 100mila prenotano terza dose dopo il discorso di Macron

Ansa

Il discorso in diretta tv di Emmanuel Macron ha scatenato in Francia la corsa alla prenotazione della terza dose di vaccino anti-Covid. Oltre 100mila persone, secondo la piattaforma di prenotazione della Sanità, hanno preso appuntamento nell'ora seguente l'appello alla vaccinazione del presidente. Nel suo discorso, il capo dello Stato ha annunciato che per gli over 65 sarà necessaria la terza dose per rinnovare la validità del Green pass.